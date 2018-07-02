Дрифт на светофоре в Балашихе закончился аварией и пробкой

Водитель решил показать свое мастерство прямо на проезжей части: начал крутить руль и нарезать круги на пересечении двух улиц. Его приятели даже пытались перекрыть движение, чтобы никто не мешал гонщику, но во время одного из разворотов дрифтующий автомобиль врезался в другую машину. Никто не пострадал, машинам предстоит серьезный ремонт, другим водителям из-за аварии пришлось стоять в пробке.