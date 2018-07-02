Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делам Глушкова и Скрипаль

Диппредставительство России в Великобритании сообщило, что британские власти игнорируют запросы посольства РФ в Лондоне о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, связанным с убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и покушением на жизнь российской гражданки Юлии Скрипаль.

Как уточняет ТАСС, на минувшей неделе посольство РФ вновь направило в Форин оффис ноту, в которой напомнило о том, что в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генпрокуратура России направила уже три запроса о правовой помощи по этим двум уголовным делам. Попытки прояснить ситуацию напрямую в МВД и лондонской полиции также не увенчались успехом.

"Ситуация, когда России отказывают в доступе к расследованию уголовных дел, касающихся ее граждан, является грубым нарушением международного права, — подчеркнули в МИД России. — Такая позиция британских властей осложняет процесс установления истины".

В свою очередь, российские правоохранительные органы подтвердили готовность к сотрудничеству и проведению совместного расследования.

Николай Глушков 12 марта был убит в своем доме в Лондоне. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись отравлению в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, на них было произведено воздействие нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к этому инциденту. Россия категорически отвергает эти обвинения.