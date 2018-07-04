Вода продолжает прибывать в пещеру, где застряли дети

Ливни могут полностью затопить пещеру в Таиланде, где заблокированы дети. Вода продолжает прибывать, насосы для откачки не справляются. Сегодня будет принято решение, когда начинать эвакуацию.

Обучить дайвингу за сутки. Это самый быстрый способ вызволить застрявших в пещере Тхам Луанг школьников. С ними сейчас дежурят пять военных пловцов и два врача. Некоторые дети не умеют плавать вовсе, а здесь понадобятся навыки не просто подводного плавания. Речь идет о гидроспелеологии, то есть о погружении под воду в особенной среде с отсутствием возможности немедленно всплыть на поверхность.

"Это самый быстрый способ из всех, что мы рассмотрели, — говорит китайский спасатель Танг Ксаолонг. — Мы уже расписали подводный маршрут на поверхность. Тем не менее, необходимо понимать, что этот вид дайвинга сильно отличается от привычного. Это не развлечение, здесь нужно специально оборудование".

Накануне об экстренном обучении дайвингу говорил премьер Таиланда. "Если это возможно, мы должны обучить мальчиков плавать с аквалангом. Еще есть вариант начать бурить землю сверху над тем местом, где находится палата, в которой дети", — заявил он.

Затопленные участки длиной до 200 метров. Детей от поверхности отделяют шесть километров. Плыть нужно по узким петляющим коридорам с острыми выступами. Вдоль дороги, ведущей к основному выходу, уже расставили запасные баллоны с о сжатым воздухом и снаряжением. На улице дежурит подкрепление — спецназ флота королевства, спасатели и добровольцы из разных стран, в том числе из России. В Таиланде сейчас сезон дождей, и вода, которую сколько не откачивай, продолжает прибывать. Поэтому есть риск остаться заблокированными до середины осени.

Медики готовы оказывать помощь, в том числе психологическую, не только мальчикам, но и их родственникам, которые дежурят у выхода из пещеры. Накануне с детьми наладили видеосвязь, и мальчики рассказали мамам о своем самочувствии. Они улыбаются и говорят, что все хорошо. Для родителей, которые отчаялись вновь встретить своих детей, осознание этого — уже облегчение.

"Как же я соскучилась! Мне не терпится обнять своего сына", — говорит женщина. "Я так рада, что он жив и в безопасности! Я даже теряю дар речи. Спасибо всем, кто помогает нам", — говорит другая мама.

Штаб спасательной операции сегодня должен принять решение о начале эвакуации. В противном случае пещера Тхам Луанг может стать для юниоров домом на несколько месяцев.