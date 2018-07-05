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5 июля 201810:54

Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Пирумову

Михаил Почуев/ТАСС

Президиум Мосгорсуда отказался ужесточить приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову в связи с отбытием срока наказания. Таким образом, представление прокуратуры было отклонено.

Как сообщает РИА Новости, во время заседания представитель министерства культуры обратилась к суду с просьбой не ужесточать приговор Пирумову.

"У министерства нет оснований добиваться ужесточения приговора, просим оставить его в силе", — сказал представитель министерства, напомнив, что осужденный полностью погасил ущерб и признал вину.

Осенью 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Он был признан виновным в краже порядка 164 миллионов рублей, выделенных для реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическое пребывание под стражей во время следствия. Однако в мае этого года он был вновь задержан. На этот раз по делу о хищениях в Эрмитаже.

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