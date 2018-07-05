Кто продолжает травить британцев: найден новый след "Новичка"

Удивительные новости пришли из Британии. Министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид объявил, что пара, пострадавшая несколько дней назад от неизвестного вещества, была отравлена "Новичком", тем же, что Скрипали. Пострадавшие — люди асоциальные, пьющие, а между Эймсбери, где их отравили, и Солсбери расположен печально известный Портон-Даун. Совпадение пугающее. Но глава МВД почему-то не исключил принятия новых мер против России.

Британское правительство не может объяснить, каким образом пострадавшие в Эймсбери граждане Великобритании могли отравится тем же веществом, что и Скрипали. Министр внутренних дел Саджид Джавид, вместо внятных объяснений сегодня не нашел ничего лучшего, кроме повторения старых обвинений в адрес Москвы.

"Глаза всего мира нацелены на Россию, и уж точно не из-за чемпионата мира. Пришло время России объяснить, что происходит. Скажу четко, у нас нет проблем с русскими людьми. Но именно действия российского правительства продолжают угрожать нашей безопасности и безопасности мирового сообщества", — заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Ответная реакция российского МИД была прогнозируемой.

"Во имя безопасности граждан нашего континента призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами. И прекратить чинить препятствия совместному расследованию того, что произошло на территории Великобритании с российскими гражданами, — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Я уверена, что за все, что натворило правительство Терезы Мэй этому правительству и непосредственно его представителям еще придется извиняться как перед Россией, так и перед международным сообществом".

Сами пострадавшие — по-прежнему в критическом состоянии в больнице в Солсбери.

Как и в "деле Скрипалей" новое расследование будет закрытым. Полиция опять устанавливает защитные экраны. Эксперты в очередной раз приступают к поиску вещественных доказательств. Это происходит после многократных заявлений британских властей о том, что в Солсбери все давно было проверено и зачищено, и опасности для окружающих нет.

В английских газетах пишут, что отрава могла находится в подобранном на улице шприце. Возникает вопрос, кто его там оставил. Известно, что все экспертизы как по делу Скрипалей так и по нынешнему отравлению проводились в находящемся неподалеку закрытом научно-исследовательском центре Портон-Даун.

"Мое мнение на эту тему, что многократно замеченное воздействие рецептур Портон-Дауна на местное население, на котором они, видимо, проверяют свои какие-то временно выводящие или какие-то рецептуры, очень напоминает то же самое, что произошло со Скрипалями. Я могу сказать, что исследование рецептур — это военная задача Портон-Дауна, это военная задача. Такой центр, который расширяется, должен заниматься своими делами, а его дела — это воздействие на мирное население и армию противника. Эпизоды этой информационной и химической войны против собственного населения, как я полагаю, мы видим в этом проявлении", — подчеркивает доктор химических наук Леонид Ринк.

Случайно или нет, но все происходит накануне саммита НАТО и приезда Дональда Трампа в Лондон.

Можно не сомневаться в том, что британские власти будут тему отравления активно использовать. Но кроме новых пострадавших опять предъявить нечего. За четыре месяца фактических результатов расследования "дела Скрипалей" как не было, так и нет. Так что одних бездоказательных обвинений в адрес Москвы на этот раз может и не хватить для убеждения даже самых лояльных партнеров.