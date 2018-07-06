К встрече с Путиным Трамп "был готов всю свою жизнь"

К встрече с российским президентом Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп был готов всю свою жизнь. С таким эпатажным признанием сам Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Монтана.

Такое заявление, по словам самого Трампа, было вызвано тем, что некоторые американские издания выразили сомнение по поводу его готовности ко встрече с российским руководителем, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходе встречи Трамп вновь заявил, что планирует поладить с нашей страной. "Ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами — это не плохо, а хорошо", - сказал он.

Саммит России и Соединенных Штатов пройдет 16 июля в Хельсинки. Руководители наших стран намерены обсудить перспективы развития отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.