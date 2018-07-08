Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

В преддверии саммита НАТО ряд высокопоставленных чиновников в Брюсселе заявили газете "Санди телеграф" о своих опасениях в вопросе европейской безопасности.

Членов альянса беспокоит настоятельное требование американского президента Дональда Трампа к странам НАТО увеличить оборонные бюджеты до 2 процентов ВВП. На сегодняшний день только Великобритания соответствует этому целевому нормативу.

Как рассказали источники журналистам, если европейцы откажутся взять на себя весомые обязательства в финансировании альянса, Трамп может договориться с президентом России Владимиром Путиным "о перекраивании ландшафта безопасности в Европе".

Так, отсутствие согласия в НАТО может подвигнуть США вывести солдат из Украины и отказаться от участия в военных маневрах Североатлантического альянса.

Саммита НАТО пройдет 11-12 июля, пишет ТАСС.