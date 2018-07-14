Лавров о саммите в Хельсинки: надо договариваться о восстановлении коммуникаций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT заявил, что в ходе саммита в Хельсинки Москва в идеале хотела бы договориться с Вашингтоном о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам. Он отметил, что встречу на высшем уровне можно будет назвать успешной, если представители России и США начнут нормально общаться.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, двум станам нужно общаться и по тем вопросам, в которых уже сейчас можно эффективно сотрудничать как в обоюдных интересах, так и в интересах всего международного сообщества, например, по вопросам стратегической стабильности. Сергей Лавров напомнил, что сейчас почти все каналы коммуникации, установленные за последние десять лет, заморожены, а они служили для общения по очень важным вопросам, таким, как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты".

"Кроме того, есть канал коммуникации по Украине. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречались несколько раз, но пока никакого заметного прогресса достигнуто не было, потому что при каждой встрече с российскими коллегами американцы пытаются в корне пересмотреть минские соглашения, которые лежат в основе консенсуса по урегулированию украинского кризиса. Но мы продолжаем работать, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", — цитирует высказывание министра ТАСС.