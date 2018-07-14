Блины и панкейки: в Хельсинки готовятся к исторической встрече двух президентов

До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки остается меньше двух дней. Ожидается, что с глазу на глаз они обсудят, в частности, такие острые темы, как ситуация в Сирии, на Украине и Корейском полуострове. Как столица Финляндии готовится к исторической встрече — в том числе и в гастрономическом плане?

Тиина не жалеет теста для свежих русских блинов. А вот американские панкейки — из полуфабрикатов.

"Это блюдо у нас только на этой неделе", — говорит она.

В этом кафе в Хельсинки — новинка: до понедельника подают завтраки "ТрамПутин".

— Сметану мы подаем с блинами. А американские оладьи — с мороженым.

Попробовать новинку, говорят, специально приезжают из других районов города. Здесь русский блин — правда, толстоват, — с красной рыбой. И американские оладушки с варением и ягодами. И все это — с мороженым. Сочетание, конечно, странное, но, тем не менее, все это умещается на одной тарелке.

Не менее ядреная смесь — и в повестке переговоров. Очевидно, в ней и Сирия, и Корея. Наверно, не забудут об Украине. Ну и уж точно Трамп спросит, что там с вмешательством в его выборы.

"Я надеюсь, что разговор будет спокойным и что будет достигнут какой-то конкретный результат, какие-то договоренности — например, по Сирии. Или хотя бы намечен путь к более спокойному положению на международной арене", — говорит депутат парламента Финляндии Эуро Хейнялуома.

Но основное, за чем следит мир — даже не подписанные решения, их может и не быть, а та атмосфера, в которой пройдет встреча.

"Все ждут более мягкой риторики. Намного более мягкой. Но не искусственно мягкой, а настоящего сближения позиций", — говорит заместитель председателя Комитета по внешней политике парламента Финляндии Прети Салолайнен.

— Для меня это большая честь — быть здесь.

— Thank you, Sir.

Так было и почти ровно год назад во время первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. Вместо короткой беседы разговор продлился два с лишним часа. Но политики в США развить положительную динамику не позволили — тем же летом Конгресс принял закон о санкциях.

"Трамп находится под сильным давлением политической элиты. И, конечно, у него могут возникнуть проблемы, когда он начнет улучшать отношения с Владимиром Путиным", — говорит директор Центра исследований России при Хельсинском университете Марку Кивинен.

А вот американские избиратели, похоже, улучшения отношений ждут и слова Трампа "Мы поладим" встречают аплодисментами.

— Сейчас говорят: вот Путин будет готов к переговорам, а будет ли Трамп готов? Поверьте мне: мы поладим!