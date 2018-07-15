Глава Евросовета: Трамп не скрывает, что симпатизирует России больше, чем Украине

Глава Евросовета Дональд Туск рассказал, что Дональд Трамп заявлял ему, что интересуется мотивами политики России и при этом испытывает гораздо меньше энтузиазма в отношении Украины. Трамп признался, что испытывает "больше понимания действий России на Украине", рассказал Туск польскому каналу TVN24.

Ранее Трамп заявлял, что Крым принадлежит РФ, так как его населяют русскоязычные, напоминает РИА Новости. Также Трамп называл Украину одной из самых коррумпированных стран в мире и сомневался в необходимости оказывать ей финансовую помощь.

Вместе с тем президент США заявлял также, что не допустил вхождения Крыма в состав России, если бы руководил Штатами в 2014 году. Трамп обвинял в воссоединении Крыма и России своего предшественника, Барака Обаму.