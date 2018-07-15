Финал чемпионата мира: Франция или Хорватия?

В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники" пройдет финал 21-го чемпионата мира по футболу. В решающем матче сыграют сборные Франции и Хорватии. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале "Россия 1" и сайте Вести.Ru. Начало – в 17:50 мск.

Французские футболисты вышли из своей группы с первого места. Затем сборная Франции последовательно в основное время победила команды Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0).

Хорваты на групповом этапе победили во всех матчах и вышли из группы с первого места. В отличие от соперника по финалу подопечные Златко Далича в последних трех матчах турнира проводили на поле более 120 минут. В 1/8 финала хорватская команда в серии пенальти обыграла датчан (2:1), в четвертьфинале также по пенальти была обыграна сборная России (3:2), а в полуфинале Хорватия в дополнительное время сломила сопротивление команды Англии (2:1).

Ранее сборные Франции и Хорватии встречались пять раз, и хорваты ни разу не побеждали – три поражения и две ничьих. Самая памятная очная встреча команд состоялась в 1998 году. Тогда соперники встретились в полуфинале проходившего во Франции чемпионата мира. Хозяева в той игре победили, а хорваты в итоге заняли третье место. Нынешний финал стал для них первым в истории.

Сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 году. В том финале французы встречались с бразильцами и победили со счетом 3:0. В первом тайме два мяча ударами головой после подачи угловых забил Зинедин Зидан, а в концовке встречи отличился Эмманюэль Пети.