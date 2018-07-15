Саммит в Хельсинки: в Америке опасаются за Трампа
До саммита Россия — США остается совсем немного. Если Владимир Путин отправляется в Хельсинки после финала самого успешного в истории чемпионата мира по футболу, то Дональд Трамп едет после очень неоднозначного саммита НАТО, находясь под перекрестным огнем критики союзников и оппонентов. "От деградации отношений между Россией и США не выигрывает никто", — подчеркнули финские журналисты в открытом письме обоим лидерам на страницах своей крупнейшей газеты.
Обычно очень тихий и размеренный город Хельсинки максимально тщательно готовится к встрече президентов России и США. Даже канализационные люки на пути следования кортежей пронумерованы и заварены. И так — по всему центру столицы Финляндии.
В финских СМИ появилось видео, на котором — как утверждается — кадры кортежа российского президента, который якобы заранее доставлен в Хельсинки.
Переговоры Путина и Трампа пройдут во дворце президента Финляндии. Во времена Российской Империи это — царская резиденция. Точно известно, что переговоры президентов России и США стартуют в 13:15 и продолжатся минимум три часа.
Предполагается, что сначала в Готическом зале Путин и Трамп переговорят только в присутствии переводчиков, затем — в Зеркальном зале — на рабочем обеде встреча продолжится в более широком формате — с министрами иностранных дел.
Прямо у Президентского дворца, где пройдут переговоры, — актер в костюме Трампа просит денег. В Центральном парке активно торгуют бейсболками, специально выпущенными к саммиту.
Помимо профилей Путина и Трампа на бейсболах еще и надпись: "Сделаем Хельсинки снова великими". Город уже не первый раз становится площадкой ключевых для всей планеты переговоров. Масса вывесок с приветствиями на английском и русском.
Аналог русского "на здоровье" у финнов – "кип-пис". По звучанию очень похоже еще на английское "поддерживать мир". Рестораны в Хельсинки изящно играют словами, чтобы показать важность предстоящей встречи для всех.
- Что, по мнению России, можно будет считать успехом саммита? – спросил Ларри Кинг, американский журналист, у главы российского МИД Сергея Лаврова.
- Успехом саммита будет, если мы начнем нормально общаться. Почти все каналы коммуникации, установленные за последние десять лет, были заморожены, — отметил Лавров.
- Вы смотрите на саммит с оптимизмом?
- Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом или пессимистом, а за то, чтобы я реально смотрел на вещи. Так что постараемся быть реалистами. Посмотрим, какая действительность нас ждет.
Тем более что вашингтонские "ястребы" явно пытаются изменить эту действительность в выгодную для себя сторону и пугают страну тем, что президента США, мол, обведут вокруг пальца на переговорах.
"Что тревожнее всего, так это то, что Трамп, судя по всему, опять считает, что может рвануть с места в карьер. И, если честно, мне кажется, что в неведении относительно его намерений пребывают даже некоторые его самые близкие советники по национальной безопасности", — сказал Фарид Закария, ведущий телеканала CNN.
Саммит неприкрыто пытаются сорвать. Иначе как объяснить, что именно сейчас в США был объявлено о предъявлении обвинений 12 россиянам, которые якобы участвовали во вмешательстве в американские выборы?
Тут же стали звучать требования отменить встречу Путина и Трампа. Но она, как никогда, нужна миру, уверены европейские политические авторитеты.
"Если Россия и США не придут к определенным договоренностям на уровне саммита, то ничего не изменится ни на Украине, ни в Сирии, ни в Северной Корее, ни в других точках мира", — уверен Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.
Трамп прилетит в Хельсинки уже 15 июля вечером, Путин – 16-го утром. Делегация США расположилась в одном из самых дорогих отелей. Нам удалось увидеть, как в одном из помещений американцы внимательно отсматривают выступления Трампа на саммите НАТО.
Отель St. George в центре Хельсинки. Даже самый простой номер здесь стоит 200 евро за ночь. Но сейчас отель выкуплен полностью.
Для многих журналистов саммит станет горячим в прямом смысле слова — в пресс-центр привезли передвижные сауны. И те, кто не попадет на переговоры — а таких большинство — смогут вот так оценить финское гостеприимство.
На рынке в Хельсинки ходовой товар — часы с изображением Путина, отсчитывающие время до старта саммита.
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