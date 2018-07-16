Власти Великобритании подозревают спецслужбы России в покушении на Скрипалей

Власти Великобритании подозревают в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери нынешних или бывших сотрудников Главного разведывательного управления России. Об этом сообщает издание The News York Times, ссылаясь на чиновников из Великобритании и США, которые знакомы с расследованием.

Лондон близок к определению лиц, которые, по мнению властей, провели операцию. Следователи считают, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей может стоять другая российская спецслужба или даже частная структура.

Именно сотрудников ГРУ Соединенные Штаты Америки сейчас обвиняют во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. 13 июля текущего года власти США в рамках "российского дела" предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам разведки РФ.

По мнению Великобритании, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России. Лондон обвиняет в покушении Москву, Россия эти обвинения отрицает. Инцидент со Скрипалями значительно ухудшил отношения России и Великобритании, напоминает издание "Коммерсант".

В июня в Эймсбери, находящемся недалеко от Солсбери, еще два человека отравились нервно-паралитическим веществом. Это 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Спустя некоторое время Стерджес скончалась в больнице.