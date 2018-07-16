Путин и Трамп начали переговоры

В Хельсинки началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

После прибытия в Президентский дворец главы государств приняли участия в церемонии фотографирования, затем проследовали на второй этаж в Готической зал.

Путин заявил, что настало время обстоятельно поговорить с Трампом об отношениях РФ и США.

В свою очередь, американский лидер поздравил российского коллегу с успешным проведением чемпионата мира по футболу и хорошим результатом национальной сборной.