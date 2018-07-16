Перед беседой тет-а-тет Путин и Трамп раскрыли карты

В Готическом зале президентского дворца в Хельсинки начались переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мне приятно встретиться с вами на гостеприимной земле Финляндии. Настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много", — заявил президент России в начале встречи тет-а-тет с Дональдом Трампом.

При этом Путин отметил, что до этого стороны постоянно контактировали по телефону и уже несколько раз встречались в рамках различных международных мероприятий, передает "Интерфакс".

В свою очередь президент США указал, что "есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить", в их числе он назвал торговлю, военные вопросы, а также отношения с Китаем.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения", — подчеркнул Дональд Трамп.

По плану на беседу в двустороннем формате отводится 1,5 часа, далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе. Однако по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ограничивать во времени президентов никто не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, сообщает РИА Новости.