"Прямой эфир": что связывает Машу Малиновскую и всемирно известного бразильского болельщика

Программа "Прямой эфир" подводит итоги чемпионата мира по футболу: в студии собрались российские и иностранные болельщики, ставшие героями популярных роликов в Интернете.

Бразилец Томер Савойя стал звездой после восторженного, хотя и не совсем цензурного высказывания, которое он повторил в приемлемой для эфира форме: "Россия – это офигенно, братан!" Томер рассказал, как выучил русский язык. Бразилец хочет получить российское гражданство и ждет зимы, чтобы узнать, какая она в России. Кроме того, он ищет себе подругу жизни. На эту роль "попробовалась" Маша Малиновская, которая пригласила Томера пожить у себя. Андрей Малахов назвал Савойя готовым ведущим для телеканала "Россия 1" или "Матч ТВ".

Вспомнили в студии и нашумевший ролик "Вот почему мы победили" от болельщика из Краснодара. Журналист Александр Яковлев поблагодарил организаторов чемпионата, волонтеров, тех, кто обеспечивал безопасность и информацию и, конечно, нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал.

Спасибо за слезы счастья и чувство гордости у всей страны, сказал Яковлев.

Гостем Андрея Малахова также стал 13-летний Данияр Ахметжанов, которому удалось пообщаться со своим кумиром – Диего Марадоной. Мальчик рассказал, как ему удалось привлечь к себе внимание знаменитого футболиста.

Юный Даниил Ткаченко очень расстроился, когда хорваты лишили нашу команду шансов победить на ЧМ-2018: этот трогательный ролик тоже стал весьма популярным в Интернете. В студии мальчик рассказал, что его любимый футболист – Артем Дзюба, и ему пообещали устроить с ним встречу.

Еще одна волшебная история произошла с инвалидом-колясочником Сашей Ивановым, который прибыл в студию со своей невестой Аленой. Американский болельщик Эйбл Вера подарил ему инвалидное кресло за 10 тысяч долларов и в программе рассказал, почему он это сделал.

Своими впечатлениями о мундиале поделились также Артем Дзюба, бывший футболист сборной России Александр Мостовой, заслуженный мастер спорта ССР Лидия Иванова, депутат Госдумы Мария Киселева, мастер спорта РФ по футболу Лариса Капитонова, телеведущий Дмитрий Губерниев, женская сборная России по пляжному футболу и музыкант Сергей Шнуров.

Как Тина Канделаки записала свой видеорепортаж из раздевалки сборной России? Как фотографии болельщиков в Нижнем Новгороде помогли улучшить дороги в этом городе? Где был актер и блогер Сергей Мезенцев во время финала мундиаля? Как Данияру Ахметжанову удалось привлечь к себе внимание Марадоны? Где на теле болельщиц эффектнее всего нарисовать триколор в виде футбольных мячей? Как радиоведущий Игорь Данилов угадал счет в двух первых матчах россиян и что теперь его просят предсказать? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".