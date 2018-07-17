Тема:
Футбол-2018 26 минут назад
"Прямой эфир": что связывает Машу Малиновскую и всемирно известного бразильского болельщика
Программа "Прямой эфир" подводит итоги чемпионата мира по футболу: в студии собрались российские и иностранные болельщики, ставшие героями популярных роликов в Интернете.
Бразилец Томер Савойя стал звездой после восторженного, хотя и не совсем цензурного высказывания, которое он повторил в приемлемой для эфира форме: "Россия – это офигенно, братан!" Томер рассказал, как выучил русский язык. Бразилец хочет получить российское гражданство и ждет зимы, чтобы узнать, какая она в России. Кроме того, он ищет себе подругу жизни. На эту роль "попробовалась" Маша Малиновская, которая пригласила Томера пожить у себя. Андрей Малахов назвал Савойя готовым ведущим для телеканала "Россия 1" или "Матч ТВ".
Вспомнили в студии и нашумевший ролик "Вот почему мы победили" от болельщика из Краснодара. Журналист Александр Яковлев поблагодарил организаторов чемпионата, волонтеров, тех, кто обеспечивал безопасность и информацию и, конечно, нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал.
Спасибо за слезы счастья и чувство гордости у всей страны, сказал Яковлев.
Гостем Андрея Малахова также стал 13-летний Данияр Ахметжанов, которому удалось пообщаться со своим кумиром – Диего Марадоной. Мальчик рассказал, как ему удалось привлечь к себе внимание знаменитого футболиста.
Юный Даниил Ткаченко очень расстроился, когда хорваты лишили нашу команду шансов победить на ЧМ-2018: этот трогательный ролик тоже стал весьма популярным в Интернете. В студии мальчик рассказал, что его любимый футболист – Артем Дзюба, и ему пообещали устроить с ним встречу.
Еще одна волшебная история произошла с инвалидом-колясочником Сашей Ивановым, который прибыл в студию со своей невестой Аленой. Американский болельщик Эйбл Вера подарил ему инвалидное кресло за 10 тысяч долларов и в программе рассказал, почему он это сделал.
Своими впечатлениями о мундиале поделились также Артем Дзюба, бывший футболист сборной России Александр Мостовой, заслуженный мастер спорта ССР Лидия Иванова, депутат Госдумы Мария Киселева, мастер спорта РФ по футболу Лариса Капитонова, телеведущий Дмитрий Губерниев, женская сборная России по пляжному футболу и музыкант Сергей Шнуров.
Как Тина Канделаки записала свой видеорепортаж из раздевалки сборной России? Как фотографии болельщиков в Нижнем Новгороде помогли улучшить дороги в этом городе? Где был актер и блогер Сергей Мезенцев во время финала мундиаля? Как Данияру Ахметжанову удалось привлечь к себе внимание Марадоны? Где на теле болельщиц эффектнее всего нарисовать триколор в виде футбольных мячей? Как радиоведущий Игорь Данилов угадал счет в двух первых матчах россиян и что теперь его просят предсказать? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Ранее по теме
-
Тренер сборной Исландии ушел в отставку3 часа назад
-
Мутко: Россия блестяще справилась с организацией чемпионата мира4 часа назад
-
Приключения картонного Хавьера в России продолжаются. Знаменитые мексиканские болельщики попали в ДТП4 часа назад
-
Сборная Франции лишила своего спонсора 29 млн юаней7 часов назад
-
Марадона: Франция стала чемпионом мира благодаря выдуманному пенальти8 часов назад
-
Денис Черышев стал открытием чемпионата мира по версии ФИФА22 часа назад
Сейчас
Следствие просит арестовать Дрыманова
Картина дня
-
Интервью Владимира Путина телеканалу Fox News
- В чем обвиняют? Марию Бутину задержали в США
- Экс-начальник столичного главка СК посажен в "Лефортово"
- Под Екатеринбургом прошел 100-тысячный крестный ход
- Краснодар утонул. География погодных катаклизмов
Самое читаемое
-
Врачи спасают дочь известного режиссера, уснувшую с сигаретой
- Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Опубликовано видео массового ДТП с участием шести машин в Подмосковье
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Говорят ученые: галстук может быть опасен для здоровья
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Итоги саммита в Хельсинки
- Реакция американских СМИ на встречу Путина и Трампа
- В Москве оглашен приговор богу Кузе
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Автобус на скорости врезался в столб
- В Подмосковье пообещали достроить все дома разорившейся Urban Group
- Будущее мегаполисов: в Москву съехались лучшие архитекторы и строители со всего мира
- Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
- Экватор лета: жара продолжит пытать москвичей
- Волонтеры ЧМ по футболу теперь будут помогать Собянину
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков