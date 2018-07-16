Тема:
Переговоры Путина и Трампа 9 минут назад
Путин: трудности в отношениях с США не имеют объективных причин
Владимир Путин доволен итогами переговоров с Дональдом Трампом. Он считает их успешными и полезными. Переговоры между президентами России и США в Хельсинки прошли в откровенной и деловой атмосфере.
При этом сложности и напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, считает глава российского государства, не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, подчеркнул Путин, но двусторонние отношения США и России переживают сложный период.
"Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", — заявил президент России на совместной с Трампом пресс-конференции.
Путин добавил, что переговоры с Трампом позволили наметить шаги по восстановлению доверия и сотрудничества, показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США, наметили первые шаги оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня.
"Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами. Справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия", — отметил российский президент.
Дональд Трамп тоже считает, что его встреча с Путиным в Хельсинки – это лишь начало долгого и трудного пути навстречу друг другу. Трамп подчеркнул, что называл Путина всегда хорошим соперником. И это, скорее, комплимент, подчеркнул президент США.
"Никогда еще наши отношения не были такими плохими, — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с Путиным. – Но они изменились четыре часа назад".
Телеканал "Россия 24" транслировал совместную пресс-конференцию двух президентов на саммите в прямом эфире.
Дональд Трамп прибыл в столицу Финляндии заранее, еще 15 июля. Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки в 13 часов 16 июля. К резиденции финского президента Владимир Путин приехал на новом российском лимузине "Кортеж".
Финляндия выбрана для встречи неслучайно, страна традиционно сохраняет нейтралитет в отношениях Востока и Запада.
Ранее по теме
-
Путин назвал полным бредом "сговор с Трампом"9 минут назад
-
С глазу на глаз: Путин и Трамп общались, не обращая внимания на время2 часа назад
-
Перед беседой тет-а-тет Путин и Трамп раскрыли карты4 часа назад
-
Лавров и Помпео впервые встретились лично4 часа назад
-
Путин и Трамп начали переговоры5 часов назад
-
Путинский "Кортеж" припарковался у президентского дворца в Хельсинки5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная Франции - чемпион мира по футболу
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- "Красные дьяволы" Бельгии выиграли "бронзовый" матч
- Команда России достойно завершила домашний турнир
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин и Трамп общались, не обращая внимание на время
- Франция закрыла торгпредство в России
- Бога Кузю признали виновным в побоях и мошенничестве
- Павел Грудинин развелся с женой заочно
- В Волгограде введен режим ЧС из-за дождей
Самое читаемое
-
Врачи спасают дочь известного режиссера, уснувшую с сигаретой
- Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками
- Подросток, пропавший в горах под Сочи, найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
США нагнетают обстановку перед встречей Путина и Трампа
- Денежная база продолжает феноменальный рост
- Ромир: россияне стали покупать меньше кофе и шоколада
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- 12 книг, которые рекомендует Илон Маск
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Золотая рыбка: чем полезен рыбий жир и как его правильно принимать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Молоко без молока и творог без коровы: поможет ли новая маркировка?
- Бога Кузю признали виновным в побоях и мошенничестве
- Жара в Москве становится тропической
- Участок метро от "Раменок" до "Рассказовки" поедет к сентябрю
- На ВДНХ запустили знаменитый фонтан "Золотой колос"
- Море впечатлений: чем запомнится болельщикам ЧМ-2018
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков