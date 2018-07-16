Путин и Трамп высоко оценили переговоры в Хельсинки

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высоко оценили состоявшуюся между ними встречу в Хельсинки. Путин отметил, что в ходе первой полноформатной встречи они "хорошо поговорили и стали лучше понимать друг друга".

По словам российского президента, стороны обсудили положение в Сирии, ситуацию вокруг урегулирования иранской ядерной программы, прошлись по всем аспектам двусторонних отношений и кое в чем достигли договоренностей.

Так, Москва предложила Вашингтону создать рабочую группу по антитеррору для того, чтобы контакты по линии спецслужб велись на системной основе. Решено также создать совместную группу, которая объединит лидеров российского и американского бизнеса.

В свою очередь, Трамп заявил, что плохие отношения с Россией закончились с начала переговоров. Он назвал Путина хорошим конкурентом и сообщил, что США намерены на европейском рынке соперничать с газопроводом "Северный поток-2".