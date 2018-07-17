Прямой разговор: Путин ответил на вопросы Fox News

Минобороны России готово активизировать контакты с американскими коллегами и обсудить с ними взаимодействие в Сирии, а также продление срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. И это одно из первых практических последствий российско-американского саммита в Хельсинки. Итоги этой встречи обсуждают во всем мире. Последний твит президента США Дональда Трампа: саммит НАТО прошел отлично, но переговоры с Владимиром Путиным еще лучше. Российский лидер, в свою очередь, в интервью Fox News заявил, что Москва готова развивать отношения с Вашингтоном. И он надеется, что саммит в Хельсинки стал первым шагом к этому развитию.

В Хельсинки, как и во всех других мировых столицах, главная тема для обсуждения сегодня, конечно, итоги саммита Путина-Трамп. И какого обсуждения! В финской газете ему посвящены сразу 22 страницы. Какое издание ни откроешь — везде фотографии президентов России и США. Так же и в эфире мировых телеканалов.

Интервью Путина американскому Fox News. Кадры со стороны. Помощница журналиста показывает ему таблички, сколько еще минут осталось на разговор с Путиным. Времени было выделено немало, но основную его часть ведущий Крис Уоллес использовал довольно специфически: на попытки поспорить, перебить, чтобы еще раз прозвучала любимая сейчас в Вашингтоне тема — на Трампа у Москвы чуть ли не компромат, и не поэтому ли президенты России и США общались друг с другом довольно вежливо?

"Вас это удивляет?- переспросил журналиста Владимир Путин. — Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США! Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Так что это просто чушь. И вы что думаете, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить".

Но вот же документы, эмоционально восклицает журналист и протягивает, судя по всему, копию обвинений Мюллера о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы.

"Могу ли я ВАМ это передать, господин президент, чтобы вы на это посмотрели? Сюда положить?" – предлагает журналист.

"Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы", — начинает ответ президент России.

"Но это обвинение, здесь приводится 12 имен!" – перебивает его американский телеведущий.

"Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно", — парирует глава российского государства.

Тем более ситуация смешна, дает понять Путин, когда очевидно: вместо того, чтобы разбираться, почему демократическая партия пыталась манипулировать американцами, пытаются обвинять тех, кто все эти нарушения вскрыл.

"Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали, — продолжает Путин и пресекает еще одну попытку его прервать. — Just a moment, please! Теперь по поводу этих вещей. Вам не нравится мой ответ? Послушайте меня! В той информации, о которой я знаю, там все правда и нет ничего ложного, и руководство Демпартии это признало фактически. Второе, если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы".

Но такие попытки в Вашингтоне явно будут продолжаться. Каждое слово Трампа пытаются обернуть против него самого.

- Говорил ли вам он о том, что наступит время, когда он может признать аннексию Россией Крыма и снять санкции? – спрашивает журналист Fox News.

"Присоединение Крыма к России не является аннексией, — поправляет представителя американской телекомпании Путин. — Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия? На этом наша дискуссия по Крыму завершена".

Журналист то и дело пытается расставлять ловушки во время интервью, но в итоге попадает в них сам, вспомнив, что после своего избрания в 2000 году Путин говорил о европейских ценностях и о желании России быть открытой миру.

- Что случилось? – задает он наивный вопрос.

"Во-первых, у меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался, — отвечает Владимир Путин. — Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на Восток двумя волнами. Двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наши возражения! Вот вы меня спросили про Крым, про Украину. Это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение конституции Украины, не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет?! Да, мы понимаем, там сложные процессы, но не таким же образом их нужно решать. Причем где? Прямо у наших границ. Поэтому со мной-то ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать?"

Угрозы для России реальны. Когда же недавно Москва показала, что способна себя защитить новейшими вооружениями, какие только фантазии сразу на Западе не появились.

- Эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа. Это эскалация гонки вооружений и было сделано с провокационными целями? – следует новый вопрос главе российского государства.

"Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе, все наши новые ударные системы направлены…" – начинает ответ Путин.

- Там было написано "Флорида", — прерывает Путина Крис Уоллес.

"Нет, там не было написано "Флорида". Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону земного шара", — возражает президент России.

"Это можно было увидеть на карте", — спорит американский интервьюор.

"Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик? – по ходу разговора интересуется у американца российский президент. — Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне".

В США постоянно говорят, что Россия должна сделать для нормализации отношений. Накануне, во время встречи Путина и Трампа, мы попытались спросить, а что США должны сделать для отношений с Россией? Глава Госдепа Майк Помпео точно расслышав вопрос просто шел и молчал, советник Трампа Миллер практически убегал. Джон Болтон, которого в политических кругах еще называют "бешеные усы", нежно попросил замолчать.

В итоге Болтон не просто отвернулся, а еще и закрылся своим огромным блокнотом чуть ли не целиком, так что даже его усы были не видны. Понятно, что внимание к каждой детали и каждому кадру перед встреч Путина и Трампа накануне было максимально пристальным.

"Мы поднимаемся по лестнице дворца президента Финляндии в готический зал. Судя по всему, все пройдет здесь, за этими дверями", — ожидали российско-американского саммита журналисты.

- Stop! Stop! Stop! – призывают столкнувшихся у дверей журналистов американцы.

Напрасно организаторы пытались расставлять российских журналистов с левой стороны, а американских — с правой. Кто успел занять какое место — тот там и оказался.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начинается в 14.10 по московскому времени, то есть с опозданием на 1 час.

Встреча с глазу на глаз длилась на час больше запланированного, а потом еще и разговор с членами делегаций, совместная пресс-конференция. Трамп, как удалось увидеть уже после нее, вышел с текстом, который ему, судя по всему, напечатали помощники.

Путин, и это тоже хорошо видно, держит в руках листы, на которых его пометки от руки. Главным результатом встречи российский президент называет то, что сделан первый шаг к возможной нормализации отношений, хотя путь будет, конечно, долгим. Детально обсудили, конечно, ситуацию в Сирии. Россия и США, по мнению Путина, могли бы взять на себя лидерство в вопросе преодоления тяжелейшего гуманитарного кризиса.

"Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для гуманитарных грузов. Говорили об этом сегодня и с президентом Трампом, и думаю, что здесь есть над чем поработать. Если мы окажем людям помощь для возвращения к родным очагам, то миграционное давление на страны Европейского союза, на другие страны многократно может уменьшиться. Считаю, это чрезвычайно важно со всех точек зрения: и с гуманитарной, и с точки зрения решения проблем по беженцам", — поясняет Путин.

Только по самым приблизительным оценкам, которые фигурируют в интернете, в Турции находятся 2,5 миллионов беженцев, в Иордании — 1,5 миллиона, в Ливане — более миллиона.

"Гуманитарные акции, которые совместно американцы и россияне будут проводить в Сирии, остановят наплыв беженцев сюда, в Европу. Они могут его, во всяком случае, остановить. Это реальная политика, реальная конкретная вещь, которую можно сделать общими усилиями", — подчеркивает политолог Александр Рар.

"Да, я считаю, что это хороший шаг. Если было бы такая договоренность, было бы, конечно, легче для всех. Не только для Италии, но для Греции, практически для всего средиземноморского северного берега", — добавляет писатель и журналист Джульетто Кьеза.

"Мы благодарны за каждый шаг в правильном направлении. Тот факт, что две сверхдержавы пошли навстречу друг другу и пытаются вместе добиться мира в Сирии — первый важный шаг", — отмечает депутат от партии "Альтернатива для Германии" Эрик Холм.

Особый игрок на Ближнем Востоке — Израиль. И там, конечно, тоже крайне внимательно следили за переговорами в Хельсинки.

"Я рад тому, что услышал на пресс-конференции президентов Трампа и Путина. Я ценю глубокую приверженность интересам безопасности Израиля, которую выразил Трамп. И я также ценю сотрудничество в сфере безопасности между Россией и Израилем. Должен сказать, что эти вопросы я очень подробно обсуждал с президентами Трампом и Путиным. Для нас это очень важные темы", — подчеркнул израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Конечно, находить общий язык в регионе, в котором у всех разные интересы, очень непросто. Вот и журналист Fox News постоянно говорил о страданиях Алеппо, полностью игнорируя жителей города Ракка.

"Самолеты, которые наносили удар по этому городу, пилотировали американские…" – рассказывает Путин.

- Мы не можем говорить об Алеппо и Гуте? – возмущен американский журналист.

"Мы можем говорить об Алеппо и Гуте, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. ОК?" – предлагает президент России.

- Не думаю, что было кровопролитие в Ракке, когда сотни тысяч людей были убиты в Алеппо, Гуте. 20 тысяч детей погибли от режима Асада и тех, кто поддерживал его из Москвы, — обвиняет американский тележурналист.

"Вы глубоко заблуждаетесь, — отмечает при этом глава российского государства. — И мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Ракке погибло огромное количество мирного населения. Ракка стерта с лица земли, это сплошные руины, напоминают Сталинград времен Второй мировой войны".

Путин вновь и вновь дает понять: на проблемы нужно смотреть в комплексе, не вытаскивать только то, что выгодно одной стороне, основываться на фактах и уж точно не обвинять целую в страну в совершении тяжкого преступления, не приводя вообще никаких доказательств. Недавнее якобы новое отравление в Великобритании — явно из этой серии.

"Я даже фамилий этих никогда не слышал. Что это за люди, от чего они пострадали, почему?" – удивляется Путин.

- Они подняли бутылку, которая использовалась для нападения на Скрипалей. Последний вопрос могу задать? – поясняет Крис Уоллес.

"Нет, давайте мы с этим разберемся. Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? – предлагает разобраться Путин. — Или, может быть, есть другие причины, от которых эти люди пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании? С этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословные обвинения. Зачем?"

Когда интервью было завершено, американский журналист с улыбкой стал просить о совместной фотографии со всей съемочной группой.

Крис Уоллес просит Путина о совместной фотографии. Был здесь и инженер съемочной группы, привлекший внимание Путина еще в самом начале интервью.

- Вы очень походи на Карла Маркса, — изумился Путин, увидев его.

Но все эти моменты вряд ли покажут в эфире Fox News.