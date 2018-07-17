После переговоров с Путиным Трампа обвинили в государственной измене

И вновь к теме встречи президентов России и США. Реакция американских демократических СМИ и политиков на саммит в Хельсинки оказалась такой, какой её предсказывал Трамп. Негативной и истерической. Президента Соединенных Штатов за его корректное поведение и вежливость на переговорах обвинили практически в госизмене. А спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан заявил, что Штаты готовы рассмотреть новые санкции против России. И ещё. По странному совпадению, сразу по окончании встречи в Хельсинки, в США была арестована российская гражданка.

Все многообразие отношений с Россией по главным мировым проблемам для оппонентов Дональда Трампа умещается в коробке от сервера, с которым так беспечно обращалась Хиллари Клинтон. Приемлемым итогом саммита в Хельсинки для них могли бы быть только извинения Москвы за мифическую историю с русскими хакерами. Раз извинений нет, значит, сам Трамп слабак и предатель. Вот только сам президент США считает иначе.

"У меня была отличная встреча с НАТО, но ещё лучше прошла встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, сообщают, будто это было не так — Фейк Ньюс сошли с ума!", — написал Трамп в своем "твиттере".

К этому глава Белого дома, впрочем, был готов. О чем еще накануне рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, это позор. Мы обсуждали нераспространение ядерного оружия, Сирию, гуманитарную помощь и многое другое, а нам задавали вопросы про охоту на ведьм. Не думаю, что люди в нашей стране купятся на это, но журналисты все равно пытаются их задать. Я думаю, что президент Путин очень сильный".

Но ведь и сам Трамп, который умеет улавливать настроение и запросы избирателей в последнее время стал сильнее. Жесткость в вопросах нелегальной миграции, рост экономики, успешная налоговая реформа — все это сказалось на рейтинге. За последние полгода одобрение деятельности американского президента вырос до 43%.

Перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс такой расклад не устраивает демократов и в этом основная причина истерии, поднятой либеральными американскими СМИ вокруг саммита в Хельсинки. Злобные карикатуры, оскорбительные заголовки, комментарии в духе "все пропало".

"Президенту Трампу, похоже, интереснее обсуждать сервер демократов, чем то, что Россия сделала на самом деле. Это чистой воды капитуляция — стоять перед лицом Владимира Путина и заявлять ,что он не видит ни единой причины для попыток России разрушить нашу демократию", — считает Джон Кинг, обозреватель телеканала CNN.

"Я просто качаю головой, как и все, с кем вы обсуждаете случившееся. Я слежу за ситуацией уже 30 лет. Я начал работать в Вашингтоне еще при Рейгане. И я еще никогда не видел, чтобы американский президент просто сдается на милость российского лидера. Вам нужно назвать эту встречу саммитом, где один президент сдался другому", — отметил он.

Рейган называл Советский Союз "Империей зла". Подобный взгляд на Россию и сегодня разделяет большинство членов американского разведсообщества. Как экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, высказавшийся в твиттере одним из первых.

Таких как Бреннан особенно возмутил тот факт, что Трамп не стал открыто высказывать претензии Путину по поводу якобы российского вмешательства в американские выборы.

Явно под саммит комиссия спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 12 россиянами, которых назвали причастными к взлому серверов демократов. Совет быть с российским лидером пожестче президент США демонстративно проигнорировал. Вот и в эфире нашего телеканала ищут доказательства трамповского поражения.

От конфронтации и обострения отношений, которые едва ли не хуже чем во времена холодной войны, президент США отказался сознательно.

По данным Washington Post Трамп даже толком не просмотрел сто страниц подготовленных для него материалов, наполненных жесткими тезисами. О чем говорили два президента за закрытыми дверями — отдельный повод для беспокойствам.

Демократы, уверенные что президент США на крючке у российского лидера теперь даже хотят вызвать всех, кто в Белом доме имеет отношения к национальной безопасности на слушания. Вдруг что-то расскажут.

"Президент, кажется, действует в интересах Владимира Путина. И это меня смущает не меньше, чем моего коллегу Джона Маккейна. Думаю, президент собирается отречься от этого, потому что уже поднялся такой огромный вой", — отметил Билл Нельсон, сенатор США от штата Флорида.

Не отстают и республиканцы. Если речь заходит о России большинство в Конгрессе — члены одной "ястребиной" партии.

Сенатор Линдси Грэм, например, всерьез предложил проверить подаренный Трампу Путиным футбольный мяч чемпионата мира на наличие жучков. Редкий голос разума от бывшего конгрессмена Рона Пола тонет в разрастающейся истерике.

"Я был доволен тем, как Трамп вел себя, потому что все знают, что он немного непредсказуем, но сегодня он представил нас очень хорошо. В особенности, он не был агрессивным к тем, кто хочет мирных переговоров".

Впрочем, американскому Минюсту с Трампом явно не по пути. Пока президент США был в Хельсинки, там санкционировали арест Марии Бутиной.

Гражданку России обвиняют в том, что она не раскрывший себя иностранный агент. Ну, то есть почти шпион.

Бутину выбрали на роль идеальной жертвы. Ни от кого не скрываясь, будучи студенткой университета в Вашингтоне она контактировала с близкой к американским консерваторам Национальной стрелковой ассоциацией США. Якобы в интересах Москвы — считают те, кто предъявил обвинения. В прошлом году Бутина посетила молитвенный завтрак с участием Трампа, а в 2015 году в Лас-Вегасе даже задала ему вопрос. В кадр, правда, не попала.

"Если вы станете президентом, какой путь во внешней политике вы выберете, особенно касательно России? — Обама не ладит ни с кем. Я верю, что у меня с Путиным сложатся отличные отношения. Санкции нам не нужны. Я искренне верю, что мы поладим".

Вот только несколько месяцев назад Бутина добровольно дала показания сенатскому комитету по разведке, восемь часов отвечая на каверзные вопросы. Почему не стали обвинять тогда — задаются вопросом те, кто знал россиянку еще, когда она только начинала интересоваться мировой политикой, делая первые шаги у себя в Барнауле.

"Почему ее ни днем раньше, ни днем позже, ну что там Мария, она уже по-моему второй там или какой, третий год там занимается. Ну почему ее год назад не заподозрили, почему именно в день вот визита с Трампом, зачем? Для того, чтобы выйти на какой-то информационный повод, для того, чтобы это все раскрутить" – убежден Константин Емешин, в 2001 году – председатель правления Алтайской краевой общественной организации "Школа реальной политики", где в свое время занималась Мария Бутина.

К ситуации с арестом уже подключилось российское посольство в Вашингтоне. Наши дипломаты добиваются консульского доступа к задержанной россиянке.

Первое заседание по делу Марии Бутиной пройдет уже 18 июляв федеральном суде округа Колумбия в Вашингтоне. По предъявленным обвинениям Бутиной может грозить в Америке до пяти лет тюрьмы.