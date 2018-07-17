Трамп заявил, что вел беседу с Путиным с позиции невероятной силы

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным с позиции "невероятной силы".

Как передает "Интерфакс", об этом глава Белого дома рассказал на специальной пресс-конференции, посвященной итогам саммита в Хельсинки.

Миллиардер признался, что во время совместного выступления с Путиным – оговорился, сказав, что на самом деле считает, что у России были причины вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Он отметил, что до его встречи с Путиным двусторонние отношения между двумя странами были плохи, как никогда, а после значительно улучшились. Трамп отметил, что для Америки иметь хорошие отношения с РФ и КНР было бы "хорошей вещью".

Ранее сообщалось, что в США ряд представителей истеблишмента, в частности, актёр Арнольд Швардценеггер, обвинили Трампа в госизмене.