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Переговоры Путина и Трампа 1 час назад
Встреча лидеров России и США стала самым обсуждаемым политическим событием месяца
Эксклюзивное интервью президента России телеканалу "Фокс Ньюс" в США посмотрели три миллиона двести тысяч человек. Беседа Владимира Путина с журналистом Крисом Уоллесом состоялась сразу после саммита в Хельсинки. Прошедшая там 16 июля встреча российского и американского лидеров стала самым обсуждаемым политическим событием последнего месяца.
В ходе интервью Путину пришлось отвечать на острые, а порой и провокационные вопросы. Несмотря на это, глава государства отметил, что саммит пошел на пользу нашим странам, поскольку и Москва, и Вашингтон проявляют заинтересованность в улучшении двусторонних отношений. США и Россия могут ладить, жить в мире и взаимодействовать друг с другом. Об этом заявил Дональд Трамп телеканалу "Фокс Ньюс".
По словам американского президента, он предпочитает не называть нашу страну противником. Комментируя волну критики, с которой на него обрушились западные СМИ, Трамп написал вTwitter: "Встреча с российским коллегой Владимиром Путиным стала огромным успехом, который пытаются очернить недружественные газеты и телеканалы.
Если для большинства мировых лидеров саммит в Хельсинки стал сигналом о потеплении российско-американских отношений, то для заокеанских политиков произошедшее — тревожный звонок. С потоками критики на Дональда Трампа обрушилась практически вся пресса. Заголовки на грани фола, резкие, местами грубые. Спектр обвинений – от мягкотелости до госизмены. "Мы слышали только то, что нам рассказали в ходе пятиминутной конференции. Но кто знает, что было, когда камеры выключили и начался разговор с глазу на глаз?" – заявил Андерсен Купер из CNN.
В всплеске негодования объединились американские сенаторы. В большинстве единодушны и демократы, и республиканцы. Некоторые практически в лоб заявляют о необходимости мер в отношении администрации президента после поездки в Хельсинки. "Я считаю, что мы должны провести открытые слушания в отношении делегации из Хельсинки. И ввести меры против людей, которые в ответе. Президент должен действовать в интересах США. Поэтому мы должны знать, о чем общались президенты наедине" – в один голос твердят сенаторы. А вот еще некоторые высказывания:
"Партийное руководство объединилось в критике действий президентов. Лично я считаю, что он не должен встречаться с Владимиром Путиным вовсе".
"Нам нужно срочно провести слушания, чтобы понять, с чем мог тайно согласиться Дональд Трамп. Сенат обязан знать, что произошло за закрытыми дверьми. Кто-нибудь верит, что Трамп был жестче, учитывая, как он мягок был на публике?"
Одним из первых на саммит отреагировал сенатор Джон Маккейн. "Пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных действий американского президента на моей памяти", — написал он в Twitter.
В сети набирают популярность хештеги "предатель Трамп" и "импичмент Трампу". Также накануне у Белого дома прошли протесты. Тем не менее, без поддержки, пусть и единиц, Дональд Трамп не остался. Сенатор Рэнд Пол встал на сторону президента. В него рикошетом полетели осуждения. Все это заставило Трампа вспомнить мастерство бизнес-титана.
Дипломатия уступила место стратегии и тактике, а проще говоря, желанию угодить всем. Если во время интервью по итогам саммита он в мягких формулировках заявил, мол с чего бы России вмешиваться в выборы, спустя сутки оправдался — оговорился. "В ключевом предложении я должен был сказать, с чего бы это НЕ сделать России, а не с чего это ДЕЛАТЬ России", — сказал Трамп.
На саммите в Хельсинки Владимир Путин четко дал понять: Россия не вмешивалась. Трамп рассказал, что российскому президенту верит. Но и на данные разведки он полагается. "Позвольте мне начать с того, что я доверяю и поддерживаю американские спецслужбы".
За несколько дней до поездки появилась информация о заочном обвинении 12 предполагаемых сотрудников российского ГРУ во вмешательство в американские выборы. А прямо в день переговоров появилась информация о задержании россиянки Марии Бутиной. Она помощница гражданина России, ранее попавшего под санкционный список. Обвинения — во влиянии на американскую политику. Русофобам в окружении американского президента не понравилось, что Трамп отклонился от западного курса. Как рассказали в "Вашингтон Таймс" -с собой Хельсинки Трамп привез список рекомендаций, к которым несговорчивый президент не прислушался.
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