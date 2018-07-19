Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 июля 201801:23

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

Global Look Press

Президент США Америки Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина можно считать лично ответственным за вмешательство Российской Федерации в американские выборы, якобы имевшее место. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS в среду, 18 июля.

Журналисты задали Трампу прямой вопрос, считает ли он, что Путин несет персональную ответственность за вмешательство. "Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США)", — отметил Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с якобы имевшим место вмешательством России в американские выборы "виноваты обе стороны". Такое заявление Трампа вызвало бурную реакцию в США. Трамп уточнил, что не видит никаких доказательство вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. 17 июля Трамп заявил представителям СМИ, что он обмолвился, а на самом деле имел в виду противоположное – что Россия могла вмешаться в американские выборы.

Расследование по поводу вмешательства в выборы в США, вменяемого России, ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, также это дело рассматривается в обеих палатах конгресса. Несмотря на то, что расследование длится уже больше года, никаких доказательств вмешательства приведено не было, напоминает РИА Новости.

Кремль не один раз опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о российском вмешательстве в выборы в США и других странах, якобы имевшем место,

Сейчас

00:51

Сообщение о бомбе в одном из корпусов МГУ оказалось ложным

23:21

Сотрудников МГУ эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе

22:21

На Ленинградском проспекте ограблен офис "Бинбанка"

21:46

Мария Бутина заявила в американском суде о своей невиновности

19:07

Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

19:00

В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

16:55

Вооруженные грабители вынесли из офиса микрозаймов в центре Москвы 10 миллионов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

42 минуты назад
Мария Бутина заявила в американском суде о своей невиновности

Мария Бутина заявила в американском суде о своей невиновности

4 часа назад
Потомки Льва Толстого вновь съехались в Ясную Поляну

Потомки Льва Толстого вновь съехались в Ясную Поляну

4 часа назад
Кто дергает рубильники в Белом доме: Трампа заставили объясняться после Хельсинки

Кто дергает рубильники в Белом доме: Трампа заставили объясняться после Хельсинки

5 часов назад
Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

6 часов назад
Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира

Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира

2 часа назад
"Ювентус" намерен перехватить Головина у "Челси"

"Ювентус" намерен перехватить Головина у "Челси"

3 часа назад
Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным

Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным

6 часов назад
Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

13 часов назад
Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

7 часов назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Вести в 23:00. Эфир от 18 июля 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 18 июля 2018 года

1 час назад
В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро

В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро

2 часа назад
Мэр Днепра пригрозил увольнением тем, кто проявит симпатию к России

Мэр Днепра пригрозил увольнением тем, кто проявит симпатию к России

3 часа назад
Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" – одна из популярнейших в истории Instagram

Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" – одна из популярнейших в истории Instagram

7 часов назад
Освобождены почти все крупные города Сирии: беженцы возвращаются в свои дома

Освобождены почти все крупные города Сирии: беженцы возвращаются в свои дома

9 часов назад
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

12 часов назад
Европе нужно больше газа. Российского?

Европе нужно больше газа. Российского?

1 час назад
Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

13 часов назад
Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

8 часов назад
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

13 часов назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

17.07.2018 14:20
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

17.07.2018 13:45
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
На Ленинградском проспекте ограблен офис "Бинбанка"

На Ленинградском проспекте ограблен офис "Бинбанка"

3 часа назад
Посол РФ в США: американцы пытаются превратить саммит в Хельсинки в комедию

Посол РФ в США: американцы пытаются превратить саммит в Хельсинки в комедию

3 часа назад
Журналист Рабинер подал на Кирьякова заявление в полицию

Журналист Рабинер подал на Кирьякова заявление в полицию

4 часа назад
Испанская субмарина за 4 миллиарда евро не влезла в док

Испанская субмарина за 4 миллиарда евро не влезла в док

5 часов назад
Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России

Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России

5 часов назад
Джошуа едва не завязал драку на дуэли взглядов с Поветкиным

Джошуа едва не завязал драку на дуэли взглядов с Поветкиным

6 часов назад
В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

7 часов назад
Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

7 часов назад
Испытания новейшей ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через четыре года

Испытания новейшей ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через четыре года

7 часов назад
Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб

Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб

7 часов назад
В Сирии начал работу российский центр приема беженцев

В Сирии начал работу российский центр приема беженцев

8 часов назад
Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

8 часов назад
Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата Европы

Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата Европы

8 часов назад
На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

8 часов назад
Бывшему главе МУРа смягчили наказание

Бывшему главе МУРа смягчили наказание

10 часов назад
Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

11 часов назад
Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

11 часов назад
Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

11 часов назад
За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

11 часов назад
Алтай: сила природы

Алтай: сила природы

12 часов назад
ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

12 часов назад
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

12 часов назад
Бескровная жертва

Бескровная жертва

12 часов назад
Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

13 часов назад
Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

13 часов назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

14 часов назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

15 часов назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

20 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15