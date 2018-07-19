Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

Президент США Америки Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина можно считать лично ответственным за вмешательство Российской Федерации в американские выборы, якобы имевшее место. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS в среду, 18 июля.

Журналисты задали Трампу прямой вопрос, считает ли он, что Путин несет персональную ответственность за вмешательство. "Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США)", — отметил Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с якобы имевшим место вмешательством России в американские выборы "виноваты обе стороны". Такое заявление Трампа вызвало бурную реакцию в США. Трамп уточнил, что не видит никаких доказательство вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. 17 июля Трамп заявил представителям СМИ, что он обмолвился, а на самом деле имел в виду противоположное – что Россия могла вмешаться в американские выборы.

Расследование по поводу вмешательства в выборы в США, вменяемого России, ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, также это дело рассматривается в обеих палатах конгресса. Несмотря на то, что расследование длится уже больше года, никаких доказательств вмешательства приведено не было, напоминает РИА Новости.

Кремль не один раз опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о российском вмешательстве в выборы в США и других странах, якобы имевшем место,