Более 1,7 миллиона сирийских беженцев смогут вернуться на родину

Более 1,7 миллиона сирийских беженцев могут вернуться на родину в ближайшее время. Такие данные приводит начальник Национального центра по управлению обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным "Интерфакс", уже сейчас 76 населенных пунктов, наименее пострадавших от военных действий, готовы для возвращения 336,5 тысяч сирийцев.

В первую очередь предусмотрено размещение сирийцев с территорий Ливана и Иордании – стран, где сейчас проживает большинство беженцев.

Мизинцев также добавил, что всего с момента начала военного конфликта в Сирии в 2011 году страну покинули почти 7 миллионов жителей.

Ранее на российско-американском саммите в Хельсинки обсуждалась идея разработки совместного плана по возвращению беженцев в Сирию. Россия передала США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания.