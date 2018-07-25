Мобильный избиратель: москвичи смогут выбрать мэра, сидя на дачах

В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель": горожане могут подать заявление, чтобы в день выборов мэра проголосовать там, где удобно, например, на даче. Информацию обо всех выборных новшествах москвичам доставляют прямо на дом.

"Просто. Удобно. Важно" — брошюры с таким названием сотрудники центров "Мои документы" сегодня раздают горожанам. Специалисты вышли из своих офисов, чтобы рассказать москвичам о предстоящих выборах.

Самая важная информация — способы голосования. Кому-то нужно проголосовать на дому, кто-то в это время будет на даче. В этом году возможность сделать свой выбор в удобном для себя месте есть у каждого.

- Вы можете выбрать любой избирательный участок и написать заявление о прикреплении к этому участку.

Программа "Мобильный избиратель" стартовала 25 июля. Заявление на голосование по месту фактического нахождения можно подать онлайн и в любом удобном МФЦ. Более того, по телефону горячей линии можно вызвать представителя Мосизбиркома домой.

"Вы можете позвонить на горячую линию и попросить, чтобы к вам приехал сотрудник центра "Мои документы" и принял у вас это заявление о прикреплении к удобному для вас избирательному участку", — объясняет Галина Батура, сотрудник центра госуслуг "Мои документы" района Фили-Давыдково.

Возможность проголосовать на дачных участках у жителей Москвы появилась впервые. И воспользоваться ей собираются многие.

"Буду открепляться, потому что в сентябре я буду на даче", — говорит Елена Костюкова.

Блокноты, брошюры и карточки с телефонами горячей линии в прозрачном рюкзаке сотрудника центра госуслуг — знак открытости выборов. Прозрачность голосования на избирательных участках будет обеспечиваться видеонаблюдением и присутствием квалифицированных наблюдателей. Систему, хорошо зарекомендовавшую себя на президентских выборах, уже назвали "московским стандартом выборов". Его обеспечат и за пределами Москвы.

Всего для выборов мэра Москвы оборудуют 209 дачных избирательных участков. Причем некоторые из них будут располагаться не только в Московской, но и в соседних Калужской, Владимирской и Тульской областях. Чтобы проголосовать на удобном избирательном участке, заявление необходимо подать до 7 сентября.