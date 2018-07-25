Показания Роули ставят под сомнение версию о связи с отравлением Скрипалей

Главный свидетель по делу об отравлении в Эймсбери дал первое интервью британским СМИ. И сразу всех запутал. Флакон с ядовитым веществом, из-за которого, якобы, погибла британская гражданка, был запечатан, а орудие убийства искали совсем не там, где нужно. И самое неожиданное — показания Роули ставят под сомнение главную версию следствия — о связи инцидента с делом Скрипалей.

45-летний наркоман Чарли Роули сегодня главный свидетель по делу об отравлении его подруги Дон Стерджес, которая, как утверждает британская полиция, умерла, соприкоснувшись с нервно-паралитическим веществом. В интервью британскому телеканалу ITV Роули рассказал о том, как подарил своей подруге найденный на улице коробку с флаконом дорогих духов и описал, как выглядела упаковка.

"Это была небольшая коробка с бутылочкой внутри, я достал ее из целлофана и вставил распылитель, в этот момент содержимое бутылки частично попало мне на руки, я сразу смыл его водой".

Дон Стерджес обрадовалась подарку и тут же решила им воспользоваться.

"Я помню, как она брызнула содержимое себе на запястья и растерла его. Через 15 минут она стала жаловаться на головную боль. Я пошел за таблетками для нее. Вернувшись, я нашел ее лежащей в ванной полностью одетой, ей было очень плохо".

Роули вызвал для нее скорую помощь, а через несколько часов он и сам оказался в больнице. Когда пришел в сознание, ему сообщили о смерти Дон Стерджес и о том, что оба они отравились нервно-паралитическим веществом.

Он говорит, что не помнит, где именно нашел коробку с духами. И сомневается, что это случилось в городском парке Солсбери, который уже неделю прочесывает полиция. Также неясно, почему его подруга, воспользовавшись духами, сразу не заподозрила неладное, ведь сам он рассказывает, что, судя по запаху и составу во флаконе находилось что угодно, но только не парфюм.

"Эта жидкость была у меня на руках, могу сказать, что она была маслянистая с незначительной одушкой".

Роули утверждает, что тут же смыл непонятное вещество и, видимо, поэтому выжил. Его брат Мэттью, который навещал его в госпитале, столь быстрым исцелением теперь удивлен.

"Я очень удивлен его быстрому выздоровлению. Когда я в первый раз увидел его в больнице, я думал, что на это уйдут месяцы. Очевидно, он намного сильнее чем я думал, это прекрасно".

Британские газеты уже давно связали это дело с так называемым отравлением Скрипалей. Якобы и флакон с ядом в Солсбери выкинули те, кто покушался на жизнь бывшего двойного агента.

Но показания Роули ломают эту версию: флакон был запечатан, следовательно, им не пользовались и можно предположить, что его сознательно подбросили в надежде на то, что кто-нибудь подберет. Впрочем, какие версии отрабатывает сейчас британская полиция, неизвестно.

Сергей и Юлия Скрипаль по-прежнему недоступны для прессы. Британские спецслужбы скрывают их где-то в Лондоне. Чарли Роули, судя по всему, более свободен в своих перемещениях. В день, когда он дал интервью ITV, его видели в одном из магазинов Солсбери, где он покупал пиво. Владелец магазина рассказал об этой встрече, но только на условиях анонимности.

"Чарли спросил меня, буду ли я давать ему бесплатный алкоголь, поскольку он стал знаменитостью. Он сказал, что в последние несколько дней пил виски и решил попробовать польское пиво".

Не ясно, где он сейчас живет. Его брат ранее говорил, что Чарли находится под охраной полиции, якобы, ему было запрещено не то, что выходить на улицу, даже смотреть телевизор. Доступ к его дому в любом случае сейчас закрыт.

В интервью Чарли Роули сказал, что возвращаться туда не намерен — слишком много плохих воспоминаний. К тому же весьма запутанных, как и все, что связано с загадочными отравлениями в Солсбери.