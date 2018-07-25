Тема:
Отравление Скрипаля 2 часа назад
Показания Роули ставят под сомнение версию о связи с отравлением Скрипалей
Главный свидетель по делу об отравлении в Эймсбери дал первое интервью британским СМИ. И сразу всех запутал. Флакон с ядовитым веществом, из-за которого, якобы, погибла британская гражданка, был запечатан, а орудие убийства искали совсем не там, где нужно. И самое неожиданное — показания Роули ставят под сомнение главную версию следствия — о связи инцидента с делом Скрипалей.
45-летний наркоман Чарли Роули сегодня главный свидетель по делу об отравлении его подруги Дон Стерджес, которая, как утверждает британская полиция, умерла, соприкоснувшись с нервно-паралитическим веществом. В интервью британскому телеканалу ITV Роули рассказал о том, как подарил своей подруге найденный на улице коробку с флаконом дорогих духов и описал, как выглядела упаковка.
"Это была небольшая коробка с бутылочкой внутри, я достал ее из целлофана и вставил распылитель, в этот момент содержимое бутылки частично попало мне на руки, я сразу смыл его водой".
Дон Стерджес обрадовалась подарку и тут же решила им воспользоваться.
"Я помню, как она брызнула содержимое себе на запястья и растерла его. Через 15 минут она стала жаловаться на головную боль. Я пошел за таблетками для нее. Вернувшись, я нашел ее лежащей в ванной полностью одетой, ей было очень плохо".
Роули вызвал для нее скорую помощь, а через несколько часов он и сам оказался в больнице. Когда пришел в сознание, ему сообщили о смерти Дон Стерджес и о том, что оба они отравились нервно-паралитическим веществом.
Он говорит, что не помнит, где именно нашел коробку с духами. И сомневается, что это случилось в городском парке Солсбери, который уже неделю прочесывает полиция. Также неясно, почему его подруга, воспользовавшись духами, сразу не заподозрила неладное, ведь сам он рассказывает, что, судя по запаху и составу во флаконе находилось что угодно, но только не парфюм.
"Эта жидкость была у меня на руках, могу сказать, что она была маслянистая с незначительной одушкой".
Роули утверждает, что тут же смыл непонятное вещество и, видимо, поэтому выжил. Его брат Мэттью, который навещал его в госпитале, столь быстрым исцелением теперь удивлен.
"Я очень удивлен его быстрому выздоровлению. Когда я в первый раз увидел его в больнице, я думал, что на это уйдут месяцы. Очевидно, он намного сильнее чем я думал, это прекрасно".
Британские газеты уже давно связали это дело с так называемым отравлением Скрипалей. Якобы и флакон с ядом в Солсбери выкинули те, кто покушался на жизнь бывшего двойного агента.
Но показания Роули ломают эту версию: флакон был запечатан, следовательно, им не пользовались и можно предположить, что его сознательно подбросили в надежде на то, что кто-нибудь подберет. Впрочем, какие версии отрабатывает сейчас британская полиция, неизвестно.
Сергей и Юлия Скрипаль по-прежнему недоступны для прессы. Британские спецслужбы скрывают их где-то в Лондоне. Чарли Роули, судя по всему, более свободен в своих перемещениях. В день, когда он дал интервью ITV, его видели в одном из магазинов Солсбери, где он покупал пиво. Владелец магазина рассказал об этой встрече, но только на условиях анонимности.
"Чарли спросил меня, буду ли я давать ему бесплатный алкоголь, поскольку он стал знаменитостью. Он сказал, что в последние несколько дней пил виски и решил попробовать польское пиво".
Не ясно, где он сейчас живет. Его брат ранее говорил, что Чарли находится под охраной полиции, якобы, ему было запрещено не то, что выходить на улицу, даже смотреть телевизор. Доступ к его дому в любом случае сейчас закрыт.
В интервью Чарли Роули сказал, что возвращаться туда не намерен — слишком много плохих воспоминаний. К тому же весьма запутанных, как и все, что связано с загадочными отравлениями в Солсбери.
Ранее по теме
-
Эксперт: отравление в Эймсбери - преднамеренный террористический акт7 часов назад
-
Пострадавший в Эймсбери: я не помню, где нашел флакон с ядом19 часов назад
-
Власти Британии изолировали Чарльза Роули от общественности21 час назад
-
Виктория Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты1 сутки назад
-
Daily Mail опубликовало новую информацию о подозреваемых в отравлении Скрипалей2 суток назад
-
Британцы ищут "Новичка" в туалетах4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Огонь превратил Аттику в выжженную землю
- Скоропостижно скончался актер Александр Исаков
- Закрыли тему: Белый дом о подарке Путина Трампу
- США огласили декларацию о непризнании российского Крыма
- Представитель Киева устроила скандал в Минске
Самое читаемое
-
Трагедия в Серпухове: убийца ребенка арестован, покрывавший его участковый пойдет под суд
- Названа причина смерти 28-летней чемпионки России
- Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
- Девушки получили ожоги внутренностей, попив воды
- Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
- В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина
- Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
- Kia назвала цены и версии обновленной Kia Optima для России
Экономика
-
ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах
- ЦБ Китая продолжил ослаблять юань к доллару
- Вторая жизнь биткоина
- Трамп предложил ЕС вместе отказаться от пошлин и субсидий
- На что Россия поменяла трежерис?
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00
-
"Смертельные духи" из Эймсбери
- Тимати взбудоражил центр Москвы
- Как распускал руки авиадебошир в Домодедове
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Буйного пассажира из Домодедова отправили на 5 суток в изолятор
- Мобильный избиратель: москвичи смогут выбрать мэра, сидя на дачах
- Дети без занятий, родители в долгах: сеть Footyball обанкротилась
- В столице задержаны мошенники из автосалона: кадры спецоперации
- В Крылатском открылся новый спорткомплекс с двумя бассейнами
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота
- "Электронный язык" быстро распознает некачественный мёд
- Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
- Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе