Прокуратура утвердила обвинение бывшей жене Джигарханяна

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора театра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник, подчеркнув, что бывшая жена народного артиста СССР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следствия, Цымбалюк-Романовская установила в служебном кабинете Джигарханяна скрытую камеру, а потом передала средствам массовой информации сделанную видеозапись.

Собеседник агентства отметил, что дело будет передано в мировой суд, а инкриминируемая Цымбалюк-Романовской статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

В конце марта 2018 года Московский городской суд признал законной выемку более 1 миллиона рублей из банковской ячейки Цымбалюк-Романовской. На эти деньги – в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни – был наложен обеспечительный арест.

27 ноября 2017 года мировой суд Кунцевского района Москвы расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.