СК обвинил в пытках 12 сотрудников ярославской колонии

Представители следственного комитета предъявили обвинение в превышении полномочий шести сотрудникам ярославской исправительной колонии номер 1 (ИК-1) по делу об избиении осужденного. Сейчас по этому делу проходят 12 обвиняемых, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Среди них Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Андреев, Алексей Микитюк", — отметила Петренко.

"Яблокову, Богданову, Бровкину, Драчеву, Калашникову, Ефремову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств", — сообщила представитель СК РФ.

Младший инспектор группы надзора ИК-1 Александр Морозов арестован второго августа решением Заволжского районного суда Ярославля, сообщает РИА Новости.

Ранее СК РФ сообщил, что инцидент в колонии начался после того, как между заключенным Макаровым и инспектором Морозовым произошел словесный конфликт.

После этого группа сотрудников колонии, удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, нанесли ему множественные удары в качестве наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в исправительном учреждении.

Таким образом, суд арестовал 11 фигурантов дела, еще одни — Калашников — помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что начальник по воспитательной работе отряда номер 4 ИК-1 Алексей Микитюк, также проходящий по делу о пытках в колонии, написал явку с повинной.