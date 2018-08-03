Дональд Трамп: встреча с Владимиром Путиным была "большим успехом"

Президент США Дональд Трамп вновь рассказал американцам, насколько полезной оказалась его встреча с Владимиром Путиным.

Во время выступления на митинге в Пенсильвании Трамп заявил, что смог наладить отношения с российским лидером на переговорах в Хельсинки, передает телеканал "Россия 24".

Трамп также раскритиковал американские СМИ, которые, как он считает, подталкивали его к обострению конфликта с Россией.