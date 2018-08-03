В колонии умер убийца бывшего полковника Буданова

В колонии умер Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, передает РИА Новости.

Темерханов скончался в медчасти от остановки сердца, с которым, по словам адвокатов осужденного, у него всегда были проблемы.

Уроженец Чечни Темерханов получил 15-летний срок 5 лет назад – в июне 2011 года он выпустил в Буданова восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы. Мотивами своего поступка он назвал ненависть к социальной группе военнослужащих.

Полковник Буданов был лишен звания и осужден в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу он вышел через 6 лет после приговора.