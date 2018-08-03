Прощание с актером Юрием Мартыновым будет непубличным

Прощание с актером Юрием Мартыновым будет носить непубличный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного театра киноактера. Церемония состоится 4 августа в клинике имени Семашко.

Юрий Мартынов скончался 2 августа в возрасте 84 лет. В Государственном театре киноактера он служил с 1960 года.

Мартынов сыграл более чем в 120 фильмов. В их числе "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители", "Гусарская баллада" и множество других.