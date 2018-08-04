Майк Помпео и Ли Ён Хо пожали руки в Сингапуре

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД КНДР Ли Ён Хо обменялись рукопожатиями и приветствиями в Сингапуре.

Историческое рукопожатие произошло во время протокольной фотосъемки на региональном форуме АСЕАН в Сингапуре, сообщает корейское агентство "Рёнхап". Во время церемонии Помпео подошел к главе корейского МИД и обменялся с ним рукопожатием. Дипломаты также обменялись несколькими репликами.

Позднее Помпео опубликовал запись в своем Twitter "У меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ён Хо в рамках АСЕАН сегодня. Это был быстрый, вежливый обмен", — написал Помпео в микроблоге.

Бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, считающийся главным экспертом по Корейскому полуострову в Госдепартаменте США, передал Ли Ён Хо ответ президента США на письмо председателя КНДР Ким Чен Ына.

Однако официальные переговоры между северокорейским и американским дипломатами в рамках АСЕАН не проводились.

Позднее Ли Ён Хо заявил на сессии АСЕАН по безопасности о том, что международное сообщество должно обеспечить мир и экономическое развитие Корейского полуострова. Обеспечение мира должно быть предпринято как ответная мера на действия Пхеньяна, направленные на денуклеаризацию полуострова.

В то же время договоренности между США и Северной Кореей не должны приноситься в жертву внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах, а должны выполняться сбалансированно, синхронно и поэтапно, считает Ли Ён Хо. Причем основным ключом, гарантирующим полное выполнение совместного заявления КНДР и США, является установление доверия.

Ли Ён Хо подверг критике позицию США по исполнению ранее достигнутых договоренностей. По мнению главы корейского внешнеполитического ведомства, США стремятся отойти от первоначальных шагов по установлению мира на Корейском полуострове. По его словам, Вашингтон вместо соразмерной реакции на решение по денуклеаризации Северной Кореи, лишь заявляет о сохранении санкций, а также демонстрирует нежелание объявить об окончании войны. Исполнение этих условий является и базовым принципом, и предварительным шагом для установления мира на Корейском полуострове.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали совместный документ. Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.