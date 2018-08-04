В Сочи приостановлены поиски унесенного рекой ребенка

В Сочи до утра приостановлены поиски девочки, унесенной рекой. Уже обследовано русло реки Сочи от Ореховки до устья. Кроме того, с вертолета осмотрена сама река и акватория моря. В море поиски велись с помощью плавсредств. Однако ребенок все еще не найден, передает ТАСС.

3 августа в Хостинском районе семья из четырех человек переходила вброд реку Сочи. После дождей река стала глубокой и быстрой, и люди не справились с течением. Женщина смогла выплыть самостоятельно. Она позвала спасателей, которые обнаружили мужчину с травмой головы. Он отказался от госпитализации. 4 августа было найдено тело одного из детей – 16-летнего мальчика. 4-летнюю девочку пока обнаружить не удалось.

По факту ЧП назначены доследственная проверка и судмедэкспертиза.

Ранее подобный случай произошел в поселке Лазаревское. Очевидец запечатлел эту трагедию на видео. Ребенок упал в сливную канаву и был унесен течением в море. Его бабушка попыталась его спасти, но не смогла. Позже спасатели нашли тело мальчика.