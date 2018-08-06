Апфельбаум и Серебренников остались под домашним арестом

До 22 августа Мосгорсуд признал законным домашний арест художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, передает "Интерфакс". Апелляционная жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Также до 19 сентября под домашним арестом бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Как сообщалось ранее, фигурантам, проходящим по делу "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

Во время заседания Серебренников обвинил следствие во лжи. По его словам, спектакль "Сон в летнюю ночь", в хищении денег на который его обвиняют, идет на сцене до сих пор.

Однако режиссер заявил, что все обвинения не обоснованы и направлены на то, чтобы заставить всех думать, что "если арестовали, то, значит, за дело", "нет дыма без огня".

Всего по основному делу "Седьмой студии" проходят четыре человека: Серебренников, экс-гендиректор организации Юрий Итин, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.