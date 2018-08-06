МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатов

Россия примет в отношении греческих дипломатов зеркальные меры, нота протеста с соответствующим заявлением была вручена сегодня послу Греции в Министерстве иностранных дел РФ.

"В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, — сообщается на сайте дипломатического ведомства. — Ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

Ранее Греция объявила о высылке двух российских дипломатов, а еще двум запретила въезд в страну. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела, а также в незаконных действиях в отношении национальной безопасности.

Москва отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом предупредила, что поведение Греции не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.