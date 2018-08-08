Правоохранители ищут убийцу, расстрелявшего жителя подмосковной Балашихи

В Подмосковье на шоссе нашли мужчину с множественными огнестрельными ранениями. Сотрудники правоохранительных органов ищут виновного в убийстве. Об этом СМИ сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Ольга Врадий.

Как уточняется, 7 августа в Балашихинском районе на одном из участков автодороги Разинского шоссе было найдено тело с множественными огнестрельными ранениями головы, шеи и груди. Личность удалось установить – это 29-летний местный житель.

Следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбудил по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

В настоящее время сотрудники СК проводят следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к убийству, передает РИА Новости.