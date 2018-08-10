Между КНДР и Южной Кореей вновь наметилось похолодание отношений

Северная Корея отложила на неопределённый срок совместную с Южной Кореей инспекцию автодорог. Решение в одностороннем порядке принял Пхеньян, не объясняя причин.

По данным агентства "Рёнхап", власти КНДР направили уведомление в Сеул накануне. Инспекцию должны были начать в пятницу на участке шоссе в Северной Корее, который ведет от приграничного города Кэссн в Пхеньян. В планах было соединить дороги, ведущие в столицы обеих Корей.

Этой договорённости достигли в апреле, на историческом межкорейском саммите, напоминает телеканал "Россия 24". Но, как отмечают эксперты, реализовать задумку мешают экономические санкции, которые ввёл в отношении КНДР Совбез ООН.