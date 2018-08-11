Ядерное разоружение: Пхеньян не сделал навстречу Вашингтону ни шагу

США неоднократно предлагали КНДР конкретные шаги по ядерному разоружению, однако Пхеньян не сделал навстречу ни шага и отверг все эти предложения. В числе прочего КНДР отказалась обсуждать выработку точного графика разоружений, передает ТАСС.

КНДР отвергает предложения США в конфиденциальном порядке. Пхеньян называет их "гангстерскими" и настаивает на том, что ядерному разоружению должны предшествовать подписание мирного договора с США и отмена американских санкций.

Ранее сообщалось, что КНДР отвергла предложение госсекретаря США Майкла Помпео о передаче от 60 до 70 процентов северокорейских ядерных боеголовок США или третьей стороне.

О своей готовности к полной денуклеаризации КНДР заявила в договоре, который был подписан 12 июня на саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына.