Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Из-за высказываний Илона Маска о том, что акции Tesla можно будет выкупить, акционеры компании подали на него в суд. Они считают, что продажа акций нарушит федеральный закон о ценных бумагах и закон о защите прав инвесторов. Последний указывает, что такие предложения должны быть достоверными и, кроме того, должны быть запечатлены в переданном в регулирующий орган официальном документе.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private