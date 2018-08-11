Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Из-за высказываний Илона Маска о том, что акции Tesla можно будет выкупить, акционеры компании подали на него в суд. Они считают, что продажа акций нарушит федеральный закон о ценных бумагах и закон о защите прав инвесторов. Последний указывает, что такие предложения должны быть достоверными и, кроме того, должны быть запечатлены в переданном в регулирующий орган официальном документе.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что Илон Маск на страницах своего Twitter заявил: акции Tesla, которая станет публичной компанией, можно будет купить по 420 долларов за штуку. Из-за этого заявления акции компании взлетели на 11 процентов, напоминает ТАСС.

Однако если Маск не сможет предоставить доказательства того, что имеет достаточно средств для выкупа акций для преобразования Tesla в частную компанию, его заявление будет расцениваться как манипуляция с котировками ценных бумаг. Проверку по данному факту уже начала федеральная Комиссия по бумагам и биржам.