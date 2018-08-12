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Ядерная программа Ирана 1 час назад

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12 августа 201801:19

Иран заявил о возвращении из России второй партии обогащенного урана

EPA

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в ближайшее время вторая партия обогащенного урана будет доставлена из России. Первая партия урана была получена от российской стороны около семи месяцев назад. Слова Камальванди цитирует иранское информационное агентство Fars News.

Как уточнил представитель организации, после подписания ядерной сделки Иран остановил производство 20-процентного ядерного топлива и вывез в Россию на хранение его излишки. Было вывезено порядка 10 партий урана, сообщает Газета.ru.

Камальванди рассказал, что любая из вывезенных партий может использоваться в течение года, так что у Тегерана есть топливо для исследовательского ядерного реактора как минимум на семь-восемь лет.

В июне текущего года Бехруз Камальванди сделал заявление о наращивании мощностей по обогащению урана в Иране.

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