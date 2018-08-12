Садальский и муж Вайкуле прокомментировали ее слова о Крыме

Российский актер и блогер Станислав Садальский прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле ехать в Крым за любые деньги.

"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!", — написал Садальский в Instagram.

Актер заявил, что "пана Садальского" регулярно приглашают на Украину, но пока там у власти находится Петр Порошенко, в стране он не появится. Причем заявление сделано на украинском языке. Садальский рассказал, что недавно вернулся из Латвии, где наблюдал такое же отвратительное отношение к русским. Впрочем, саму Вайкуле Садальский считает замечательной певицей и хорошим человеком.

Ранее Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Вопрос о возможной поездке в Крым прозвучал на пресс-конференции перед концертом певицы в Одессе.

"В общем-то, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — сказала Вайкуле.

Также певица рассказала о своем отношении к СССР и жаловалась на жизнь артиста при советской власти и массу запретов. Правда, говоря о возможной поездке в Крым, Вайкуле сослалась на прямой запрет таких вояжей для нее, как как для гражданки "европейской страны".

Пользователи соцсетей высмеяли заявления певицы. Причем нередко использовались строчки из ее песен, которые сделали артистку знаменитой во времена СССР.

Продюсер и гражданский муж певицы Андрей Латковский пояснил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что артистка любит и Россию, и Украину: "Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех". Директор артистки Алексей Яковлев осудил реакцию соцсетей, пояснив, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".