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13 августа 201811:11 (обновлено в 11:20)

Евро - 78, доллар - 68: рубль падает вслед за турецкой лирой

Под давлением санкционных рисков, а также негатива со стороны резкого ослабления турецкой лиры, которое тоже оказывает влияние на валюты развивающихся рынков, в начале торгов 13 августа рубль продолжает свое падение к евро и доллару.

Впервые с апреля 2016 года американская валюта торгуется выше отметки в 68 рублей, курс евро в начале торгов 13 августа впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

Эксперт Андрей Кочетков из "Открытие Брокера" в комментарии РИА Новости предположил, что "российский рубль также может продолжить свое ослабление вслед за турецкой лирой".

"Во всяком случае, ситуация в Турции оказывает влияние на все рискованные активы", — добавил Кочетков. По прогнозам эксперта, в начале этой недели рубль может продолжить ослабление до отметки 70 рублей за доллар.

Судя по данным Московской биржи, по состоянию на 10:37 понедельника курс доллара США расчетами "завтра" рос на 56 копеек (до 68,27 рубля), а курс евро на 35 копеек (до 77,6 рубля), следует из данных Московской биржи.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявил заявил о возможности отказа от доллара в расчетах за нефть. Министр также считает, что устойчивость доллара подрывают власти США.

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