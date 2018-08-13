Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры

"Я вообще вне политики. Наверное, было глупо втягиваться в это. Я не понимала, что это – политика. Я люблю одинаково все страны мира, потому что я – человек мира", — так прокомментировала Лайма Вайкуле свое заявление о Крыме во время прямого эфира программы "60 минут". Певица попросила не втягивать ее в политические дискуссии.

"Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: "Нет, я не буду работать". Разве это надо обсуждать?" — сказала она.

Артистка напомнила, что для дружбы народов она лично сделала немало: ходила в правительство Латвии и просила закрыть черные списки для многих российских артистов, в том числе Иосифа Кобзона и Валерии. А также подписывала письма, в которых просила не впутывать артистов в политику.

"Я имею орден Дружбы и никогда в своей жизни не высказывалась плохо ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе. Я их всех люблю. У меня везде друзья", — призналась Вайкуле.

Лайма Вайкуле попросила не делать из интервью, данного ею на пресс-конференции в Одессе, политическую демонстрацию. Она также призналась в том, что не знала об отсутствии запрета на концертную деятельность в Крыму для граждан Евросоюза: "Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я об этом не знала".

Кроме того, певица пояснила, почему не жалеет о распаде Советского Союза. Она завидует сегодняшней молодежи, которая знает языки, которая гордо может поехать в любую страну мира, поучиться пению: "Это же счастье! У меня такой возможности не было. Сейчас для молодежи просто счастье, что Советский Союз развалился. Я говорю об этом, как музыкант. Задача музыканта — объединять!"

Лайма Вайкуле считает, что люди, которые говорят ей не приезжать в Россию, — провокаторы, они некрасиво себя ведут: "У меня столько друзей в России, я училась в России, я знаю язык и я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах".

Ранее популярная певица заявила, что не поедет с гастролями в Крым. По словам Лаймы Вайкуле, это запрещено европейским звездам. Однако многие поклонники артистки восприняли ее высказывание неоднозначно.