Экс-президент Армении вышел на свободу

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна освободили из-под ареста. Под стражу его взяли 27 июля 2018 года. Кочаряну предъявили обвинения в насильственном свержении конституционного строя. Речь шла о событиях марта 2008 года в Армении.

Решение об аресте принимал суд первой инстанции, напоминает телеканал "Россия 24". 13 августа Апелляционный суд это постановление отменил на основании того, что бывший глава государства обладает конституционной неприкосновенностью. Кочаряна освободили прямо в зале заседаний. После этого он уехал домой.

Генпрокуратура Армении изучит возможность обжаловать решение Апелляционного суда, пояснил глава пресс-службы надзорного ведомства Аревик Хачатрян. В частности, возможно обращение в Кассационный суд Армении.

Решение о заключении Роберта Кочаряна на два месяца было отменено спустя две недели после его принятия.

Участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны полицией 1 марта 2008 года. В ходе применения силы к протестующим 10 человек погибли, свыше 250 получили ранения,

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. Он был объявлен в розыск и сдался властям только в 2009 году.

Пашинян был осужден на семь лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. На свободу он вышел по амнистии в мае 2011 года. После того, как Пашинян был избран премьер-министром Армении, он заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта". Обвинения в свержении конституционного строя кроме Кочаряна были предъявлены генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.