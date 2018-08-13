Генерал напугал Киев российским планом по захвату юга и востока Украины

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил, что Россия нацелена на часть украинских территорий. По его мнению, которое он заявил в эфире украинского телеканала ObozTV, Москва разработала план захвата юга и востока Незалежной. Российская армия может дойти до Днепра, заявил он.

При этом Россия, заявляет украинский отставной генерал, использует оснащенные "Калибрами" российские катера в Азовском море. Украинский отставник в погонах заявил, что ракетами "Калибр" можно перекрыть всю Украину, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что "Калибр" уже показал свою эффективности на дистанции 1500 километров. Но фактически, подчеркнул украинский генерал-лейтенант, это аналог американских "Томагавков", которые могут поражать любые цели в радиусе до 2500 километров от точки старта.

Противостоять Москве, продолжил экс-начальник Генштаба украинской армии, Киев может только при помощи стран ЕС и США, которые могли бы ввести санкции против российских портов.

Романенко не в первый раз выступает с экстравагантными и скандальными заявлениями о России. В июне 2018 года он призвал Киев создать ракеты, которые достанут до Москвы и Санкт-Петербурга, а в октябре 2017 года утверждал, что Москва подготовила вторжение на Украину с помощью подводных лодок. Так что анекдот с подводной лодкой в степях Украины в лице Игоря Романенко нашел благодарного почитателя.

Кроме того, в июле бывший украинский военачальник предлагал заминировать Азовское море, а в декабре прошлого года заявлял об уязвимости Крымского моста для террористических атак с воды и с воздуха.