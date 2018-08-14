Тимошенко заявила, что украинцы трудятся как рабы

Юлия Тимошенко, возглавляющая украинскую партию "Батькивщина", сравнила условия труда украинцев с рабскими. В украинских усадьбах начали принимать яблоки по цене 30-40 копеек за килограмм, написала Тимошенко на странице своего Facebook. Она отметила, что в Древнем Египте рабы зарабатывали больше. Тимошенко охарактеризовала ситуацию с приемом сельхозпродукции как издевательство.

Коснулась она и такой темы, как миграция украинских рабочих, вынужденных уезжать на заработки в Польшу. Эти люди должны поднимать экономику своей страны, однако они – в безвыходном положении и потому вынуждены работать на чужое государство, сказала Тимошенко.

Простых граждан Украины поддерживает не политика властей, а деньги, которые страна получает из-за рубежа. За последние три месяца страна получила порядка 800 миллионов долларов, напоминает ТАСС. По данным Всемирного банка, четверть населения Украины живет за чертой бедности.