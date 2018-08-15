В США суд удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для Евгения Никулина

Судья, который ведет дело гражданина России Евгения Никулина, запросил для него проведение психиатрической экспертизы. Об этом СМИ сообщил адвокат Никулина Аркадий Бух.

Ранее Бух отмечал, что судья может запросить психиатрическую экспертизу в рамках слушания по делу 14 августа, напоминает РИА Новости.

"Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент", — прокомментировал ситуацию Бух.

Полиция Чехии в сотрудничестве с ФБР США задержала Евгения Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские судебные органы обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к серверам Formspring и Dropbox, а также к данным из социальной сети LinkedIn. В конце марта текущего года Чехия выдала Никулина Соединенным Штатам Америки.