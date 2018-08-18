Головин приступит к беговым тренировкам в ближайшее время

Новичок французского клуба "Монако" Александр Головин, получивший 8 августа растяжение связок правого голеностопа, в течение нескольких дней сможет приступить к беговой работе. В настоящий момент он уже занимается в тренажерном зале.

Что касается возвращения экс-армейца в общую группу, то речь идет о двух-трех неделях. "Думаю, он начнет тренироваться в течение трех недель", — приводит слова агента Головина Олега Артемова Sports.ru.

Напомним, что 22-летний полузащитник сборной России перешел нынешним летом из ЦСКА в "Монако". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.