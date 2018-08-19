Танец Путина и казачьи песни: как гуляли на свадьбе Кнайсль и Мейлингера

Появились фотографии и видео тоста и танца президента России Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Президент России рассказал, что знает Кнайсль много лет, и что она является его другом.

Путин пожелал, чтобы у Карин Кнайсль и ее мужа сложилась настоящая, крепкая семья, добавив, что ждет их приезда в Россию с дружеским визитом. В подарок молодоженам российский президент привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку, передает телеканал "Россия 24". Казачий хор исполнил песни "Многая и благая лета!" и "Любо, братцы, любо".



По словам директора Кубанского казачьего хора Анатолия Арефьева, артисты исполнили на свадьбе популярные кубанские и европейские песни, а также увлекли гостей в хоровод. По мнению Арефьева, гости торжества были приятно шокированы выступлением казаков, а Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс с самой первой песни — "Люблю я казаченьку".

Артистов такая реакция "очень вдохновила" — они исполнили и несколько незапланированных песен. В частности, для Карин Кнайсль они исполнили песню "Натали" на французском, а для ее жениха — песню на немецком. По просьбе гостей пели также "Катюшу" и "Калинку". Австрию артисты покидали с чувством выполненного долга, рассказал Арефьев агентству РИА Новости.

Между тем в Берлине не исключают, что в октябре Владимир Путин приедет туда на свадьбу еще одного своего друга — бывшего бундесканцлера Герхарда Шредера, пишет немецкое издание Bild. Невеста 74-летнего экс-канцлера ФРГ — гражданка Республики Корея Ким Со Ен.