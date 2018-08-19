Соглашение о поставках армии Су-57 подпишут до конца лета

До конца лета Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подпишет соглашение о поставке российской армии первой установочной партии истребителей пятого поколения Су-57. Подписать документ планируется на форуме "АРМИЯ-2018", рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" президент ОАК Юрий Слюсарь. Форум пройдет на следующей неделе в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье.

По словам Слюсаря, всего запланирована закупка порядка 12 машин, и подписание соглашения для ОАК станет "знаковым событием". Стоимость самолетов будет выше, чем у истребителей четвертого поколения: Су-57 оснащены более новым оборудованием и по целому ряду характеристик значительно превосходят своих предшественников. Юрий Слюсарь отметил при этом, что российские истребители будут стоить существенно меньше западных аналогов.

Назначение истребителя Су-57 — уничтожение всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, нанесение ударов по наземным и надводным целям с преодолением систем ПВО. Также Су-57 может применяться для мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места постоянного базирования и для разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый прототипа Су-57 был поднят в воздух в Комсомольске-на-Амуре в 2010 году.